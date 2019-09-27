https://static.news.ru/photo/460a4c90-e11f-11e9-a8da-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал найти мужчину, который снимал на видео пожар в грозненском ТЦ «Гранд-Парк» и при этом весело напевал «гори-гори ясно».

Чему он радуется? Что кто-то потерял имущество, магазин, благодаря которому зарабатывал себе на жизнь и которым обеспечивал семью? — цитирует Кадырова сайт главка МВД по Чечне.

Глава республики также поручил разыскать распространителей ложных сведений о якобы погибших в результате пожара детях. Кадыров пояснил, что к нему попали аудиозаписи, на которых плачущие женщины говорят о сгоревших детях.

Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять? — заявил он.

Пожар в грозненском ТЦ произошёл 19 сентября. Пострадавших в результате инцидента нет. Как писал News.ru, в настоящее время прокуратура Чечни проводит проверку по факту инцидента.