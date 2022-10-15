Кадыров пообещал вызволить пленных русских военных на Украине

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Всех российских военнослужащих, которые сейчас находятся в плену на Украине, постараются освободить, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он отметил, что всем хорошо известно, что «мы своих не бросаем», особенно тех, кто, жертвуя собой, сражается за общее дело.

Мы сделаем все, что в наших силах, для освобождения каждого из них. Как я уже говорил, мы своих не бросали и никогда не бросим. <...> Фашистам, конечно, такого качества не дано. Для нас же это священный долг перед нашими боевыми товарищами! — написал Кадыров.

Особую благодарность глава Чечни выразил председателю Госдумы Вячеславу Володину, который «оказывает реальную помощь и поддержку всем регионам страны». По словам Кадырова, у Володина есть надёжная черта характера — он всегда на связи и помогает решить любой вопрос.

Также глава региона рассказал историю российского офицера-медика из Карачаево-Черкесии Мурата Карабашева, которого удалось спасти из украинского плена. В его вызволении участвовали и «федеральные структуры, и общественные и политические деятели», каждый внёс свой посильный вклад в его освобождение.

Кадыров ранее оценил ход спецоперации под руководством Суровикина. По мнению политика, под руководством генерала спецоперация «завершится успешно».