https://static.news.ru/photo/5527a4a4-5eae-11ea-a7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинились перед телеведущей Тиной Канделаки и пообещали прислать ей цветы к 8 Марта. Ранее генпродюсер «МатчТВ» сообщила, что спортсмен тренируется и «исправляется» в Грозном, а в ответ на это Емельяненко назвал её дурой.

Ну, вспылили немножко. Она простит нас точно. Мы ей цветов пошлём на 8 Марта, — сказал Рамзан Кадыров в видеоролике, который разместила у себя в Twitter Канделаки.

Телеведущая выразила по этому поводу приятное удивление и сообщила, что зла на Емельяненко не держит. Также она пожелала ему удачи в бою и пригласила в гости.

Как писал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видеозапись совместной тренировки с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Он назвал его волевым, решительным и сильным духом человеком. По мнению политика, спортсмен способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Кадыров считает Емельяненко одним из лучших бойцов России.