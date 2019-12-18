https://static.news.ru/photo/345517ce-225a-11ea-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил в соцсетях президента РФ Владимира Путина за тёплые слова об Ахмате Кадырове.

Российский лидер, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, рассказал, что первый президент Чеченской республики сам проявил инициативу в деле налаживания отношений с Москвой и за свои убеждения был убит террористами. Президент отметил, что Рамзан Кадыров продолжает дело отца и «до сих пор подвергается значительной опасности в ежедневном режиме». Путин подчеркнул, что не стал бы «просто так» подписывать указ о вручении Кадырову-младшему звания Героя России.

Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моем дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове [...] Президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни, — гласит запись в соцсети.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.