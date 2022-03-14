Кадыров опубликовал статью о будущем Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал статью «Крах однополярного мира», в которой поделился своим видением ситуации по международным отношениям России и Запада, выливающейся сегодня в украинский кризис. По его словам, Россия не желает оккупировать соседнее государство.

Россия не ставит перед собой цель оккупировать Украину! Свою собственную судьбу народ Украины определит сам: без участия неонацистов и западного влияния. Такой политики Россия придерживается во всём мире, по отношению к любой стране – отстаивает права наций на самоопределение, — написал он.

По его мнению, украинским властям стоит принять поражение и переcтать использовать обманутое ими наcеление в качестве живого щита. Глава Чечни посоветовал Зеленскому понять, что «развязанная им aвантюра никоим образом не несёт блага украинскому народу». Он призвал главу Украины связаться с президентом России Владимиром Путиным и признать поражение. По его мнению, это будет верное решение, которое обезопасит украинский народ.

Ранее стало известно, что Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Так он отреагировал на угрозы украинского чиновника. После того как в прессе появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом, Арестович указал, что если это соответствует действительности, то главу Чечни уничтожат ВСУ.