https://static.news.ru/photo/1a426a98-c824-11e9-86bb-fa163e074e61_660.jpg Рмазан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Задержания заместителя прокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева с наркотическим веществом в московском аэропрту Внуково не было. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Никто Хучиева не задерживал и, тем более, никаких наркотиков у него не обнаружил. Он сам на входе в зал аэропорта достал из кармана пакетик и пояснил, что это лекарство для тяжелобольного. Денис без единого слова дал согласие на приглашение сотрудников полиции. Хучиев также безоговорочно согласился на экспертизу. Его не задерживали, свободу передвижения не ограничивали, — написал Кадыров в своём Telegram-канале .

Глава Чечни пояснил, что у него на руках имеется копия экспертизы, проведённой экспертно-криминалистическим центром при управлении МВД на транспорте по ЦФО.

Физико-химическое исследование установило, что вещество «массой 116,7 грамм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не содержит, — приводит заключение Кадыров.

Как писал News.ru, ранее газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что зампрокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев задержан в аэропорту Внуково. Во время процедуры досмотра личных вещей у него в сумке был найден белый порошок, похожий на наркотическое вещество.