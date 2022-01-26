Кадыров: не вижу себя на федеральных должностях

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стремится занять какую-либо должность на федеральном уровне. Он также заверил, что Кремль не даёт ему установок на озвучивание тех или иных тезисов, комментируя в Telegram-канале своё высказывание по украинской теме.

Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду! — написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что высказался по теме Украины как обычный человек, блогер, а не глава Чечни. Если потребуется выразить мнение от имени руководителя региона, то так и будет сказано, добавил он.

Ранее Кадыров заявил, что Украина нужна США только для размещения военных баз. Украинцам следует противостоять этой цели Вашингтона. Если они будут бездействовать, то Россия должна принять меры и «навести порядок».

Его словам прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что сейчас президентом России является Владимир Путин, который и определяет внешнюю политику страны. Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.