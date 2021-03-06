Кадыров назвал смерть Саратовой большой потерей для чеченского народа

https://static.news.ru/photo/302c3082-7f7f-11eb-8aea-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Смерть правозащитницы Хеды Саратовой стала большой потерей для чеченского народа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее стало известно, что в Чечне после продолжительной болезни умерла правозащитница Хеда Саратова, которая входила в Совет по правам человека при главе Чечни. Причиной смерти стала болезнь.

В последние годы Хеда активно помогала в поиске и возвращении домой женщин и детей, насильно вывезенных в зоны боевых действий в Сирии и Ираке. За свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качества она пользовалась большим уважением в обществе. Её утрата стала большой потерей для чеченского народа, — сообщил Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что правозащитница была одной из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав жителей Чечни, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности. По словам главы Чечни, Саратова была сильной и справедливой женщиной, посвятившей свою жизнь защите людей от преступных посягательств.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Саратова была безгранично предана своему делу.