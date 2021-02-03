Кадыров назвал шакалом подравшегося с ОМОНом чеченца

https://static.news.ru/photo/4a2a4ea6-662f-11eb-9391-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в ходе своего выступления назвал уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, который дрался с силовиками на несанкционированной акции в Москве, трусливым шакалом. Политик заявил, что задержанный по пути к латвийской границе юноша не должен был пытаться убежать, если он считает себя мужчиной. Глава региона сделал это заявление на чеченском языке.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве и других российских городах 23 и 31 января. Дравшийся с бойцами ОМОНа Джумаев был задержан в лесу в Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он направлялся в сторону латвийской границы. Он попытался сбежать от силовиков, но при задержании не сопротивлялся.

Кадыров, комментируя этот инцидент, сказал, что Джумаев — трусливый шакал, который не должен был сбегать, если считает себя мужчиной. По мнению главы республики, юноша обязан был сказать, что выразил свою позицию и готов сесть за нарушение закона.

Также глава Чечни высказал своё мнение по поводу героизации Джумаева.

Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел, — цитирует Кадырова оппозиционный канал 1ADAT.

Как ранее писал NEWS.ru, Джумаев рассказал, почему вступил в драку с омоновцами во время несогласованной акции 23 января в Москве. По его словам, причинами инцидента стали «горячая кровь» и жажда справедливости.

В беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Джумаев пояснил, что его отец — чеченец, а мать — ингушка, поэтому в его жилах настоящая «взрывная смесь».