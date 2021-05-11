Кадыров назвал казанского стрелка «больным животным»

https://static.news.ru/photo/b44a113a-b252-11eb-8a90-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Россия должна сделать всё возможное, чтобы трагедии, подобные той, что произошла в казанской гимназии, не повторялись. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование обстоятельств нападения на школу, а суд вынесет «самое суровое наказание» для стрелка.

У террористов, направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей, — высказал мнение Кадыров.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также главе Татарстана Рустаму Минниханову. Чечня, как и вся страна, осуждает «это ужасное и вопиющее преступление», подчеркнул политик.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 20 — получили ранения. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.