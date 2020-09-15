Кадыров навёл справки о мывших ноги в святом источнике калининградцах

https://static.news.ru/photo/f461669e-f7e8-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку о личностях мывших ноги в православном источнике в Калининграде молодых людях.

Как сообщил Кадыров, они, как ему удалось выяснить, оказались не чеченцами, но политик заявил, что национальность парней не важна, а такой поступок не просто циничный и демонстрирующий полное отсутствие нравственности.

Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошёл волной по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения. Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Президент Чечни отметил также, что некоторые поступки могут совершаться по глупости, но в противном случае совершившие их — «нелюди без религии и национальности». Он добавил, что таких нужно наказывать по закону.

Как писал NEWS.ru ранее, инцидент произошёл при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери «Живописный источник». Видео случившегося попало в соцсети.