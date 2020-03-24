https://static.news.ru/photo/6ea3a712-6e02-11ea-be4a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал требование правительства о закрытии ночных кубов и запрете кальянов во всех регионах России. Он сказал, что в его регионе клубов никогда не было.

Кроме того, несколько лет назад в республике убрали все кальяны, написал он в Twitter.

Сегодня мы ещё раз видим, что меры были оправданны и своевременны, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.