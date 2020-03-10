https://static.news.ru/photo/e0b06202-62ca-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Айшат Кадырова Фото: firdaws_officiel/instagram.com

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила престижную награду после участие в модном показе в Париже. Руководитель администрации республики Ибрагим Закриев врчуил ей медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Как отметили в администрации региона, девушка внесла существенный вклад в развитие культуры и искусства Чечни. Представленная ей коллекция передаёт образ гордой, но в то же время скромной чеченской женщины, передаёт Teleprogramma.pro.

Показ новой коллекции «История любви» модного дома Firdaws, который возглавляет Айшат Кадырова, прошёл в Париже с участием известных художников, политиков, модельеров. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Русские сезоны» и было приурочено к десятилетию бренда. Под музыку чеченского симфонического оркестра коллекцию представляли модели из Австралии, Нидерландов, Франции, Китая, Найроби, Кении, России и других стран, писал NEWS.ru.