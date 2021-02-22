Кадыров и Тимати вместе отметили 23 Февраля в Дубае

https://static.news.ru/photo/93ace1b2-7686-11eb-a64d-96000091f725_660.jpg Фото: stas_mihailoff/instagam.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и рэпер Тимати провели День защитника Отечества в Дубае.

Об этом рассказал певец Стас Михайлов, отправившийся за границу вместе с ними. В своём Instagram артист выложил фото, на которых он, глава Чечни и рэпер позируют на фоне небоскрёбов.

Отметили 23 Февраля с Героем России Рамзаном Ахматовичем, — написал Михайлов.

Тимати, в свою очередь, опубликовал в сторис Instagram пейзажи ОАЭ, отметив, что сейчас там 23 градуса тепла.

Как писал NEWS.ru, ранее жена эстрадного певца Стаса Михайлова Инна опубликовала в социальной сети видео, на котором показала подарок мужу в День защитника Отечества. Презент оказался необычным — танец в исполнении восточной девушки. Артист был чрезвычайно рад подарку и потребовал такой сюрприз каждый день.

Ранее Кадыров в ходе рабочего визита в ОАЭ встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом аль Нахайаном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.