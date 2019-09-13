https://static.news.ru/photo/a4faafde-d55c-11e9-a36a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике накоплен большой опыт по укреплению семьи и борьбе с разводами. Он изъявил желание поделиться этой информацией.

По его словам, из каждой тысячи семей 621 распалась с начала года.

Вот и растут у нас целые поколения юношей и девушек в так называемых неполных семьях, чаще всего только с матерью, — написал он на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Политик отметил, что крепкие браки являются основой могущества и силы страны.

И наоборот, распад и разложение общества есть в первую очередь следствие утраты вековых традиций уважения в семье друг к другу и несоблюдения предписанных религией норм семейных отношений, — добавил он.

Кадыров считает, что из-за ухудшения ситуации наступает демографический кризис, который может угрожать нацбезопасности.

« Ридус » отмечает, что региональный глава в 2012 году учредил в Чечне специальную комиссию, в задачи которой входит урегулирование конфликтов в парах. За время её работы были сохранены 1797 семей.

Как ранее писал News.ru, Кадыров гордится тем, что находится в санкционных списках других стран. По его словам, он попал под ограничения, так как выступает за справедливость.