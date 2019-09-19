https://static.news.ru/photo/9e5c0abc-db04-11e9-a720-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чечня открыта для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), хотя её представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике. С таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров.

Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИД, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в регионе проблем с ЛГБТ не существует, так как «мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин». По его словам, «так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе».

Ранее News.ru писал о том, что Кадыров осудил рейд йеменских повстанцев-хуситов на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Политик уверен, что мировая общественность должна приложить усилия для предотвращения создания нового очага напряжённости на Ближнем Востоке.