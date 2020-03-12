https://static.news.ru/photo/3b0c66da-64ea-11ea-9f96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики принимают исчерпывающие меры по сдерживанию коронавируса. По его словам, для того, чтобы избежать заражения, достаточно соблюдать несколько важным правил.

В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок, — написал он в своём Telegram-канале.

Людям мусульманской веры он посоветовал молиться 5 раз в день и следить за чистотой тела. Строгое соблюдение гигиены поможет уберечься от инфекции, считает Кадыров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.