Кадыров: Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка

Президент США Джо Байдена —маньяк, возомнившим себя мировым жандармом, который имеет наглость оценивать российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, добавив, что глава Белого дома окончательно потерял рассудок.

Джо Байден на старости лет окончательно потерял остатки рассудка. Теперь, пытаясь войти в роль благородного ковбоя, он решил дать оценку Президенту России Владимиру Путину, называя его «военным преступником», — написал Кадыров.

По мнению Кадырова нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Байден, который, ещё будучи сенатором призывал ввести войска США в Ирак и отдал приказ бомбить Сербию при президенте Билле Клинтоне. Таким образом, по мнению Кадырова, нынешний президент США является типичным образцом «авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота».

И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! — резюмировал глава российского региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя одно из высказываний Байдена в адреc Путина, заявил, что подобные слова непозволительны и непростительны. Он отметил, что президент страны, которая бомбила другие гоcударства, не имеет права на такие высказывания.