Кадры допроса кузбасского маньяка в плену ВСУ появились в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области ранее попадал в плен ВСУ. Сейчас Telegram-каналы распространяют видео, на котором мужчина рассказывает о том, как попал в отряд «Шторм Z» и чем занимался до этого. Он признается, что на свободе оставался не дольше двух-трех месяцев. Все остальное время он проводил в колониях, в одной из которых подписал контракт с Минобороны.

В перерывах между [сроками] два-три месяца, что я был на свободе, занимался мелкими заработками. Калымил. Потом заново совершал преступление, заново осуждали, давали срок. <...> Я сидел по статье 105 — прямое убийство. Мне оставалось сидеть до 2032 года. 29 октября 2023 года к нам в колонию ИК №29 приехали люди из Министерства обороны, начали предлагать подписать контракт, — рассказал на видео мужчина.

12-летняя девочка пропала 18 июня в городе Топки Кемеровской области. В тот же день родители с помощью правоохранителей и волонтеров начали поиски. В операции приняли участие около сотни правоохранителей и волонтеров. Вечером 18 июня отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе опубликовал оповещение, что девочка погибла. Недалеко от места убийства был задержан подозреваемый.