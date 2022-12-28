Кадровик перечислил самые востребованные профессии в России HR-эксперт Мурадян назвал IT-специалистов самыми востребованными на рынке труда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее востребованными на рынке труда в России являются все профессии, связанные с IT и цифровыми технологиями — это разработчики и продакт-менеджеры, рассказал «Царьграду» HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, вторые после айтишников — люди, занятые ручным трудом: грузчики, курьеры, водители, доставщики, плотники, закройщики и швеи. Кроме того, остаются актуальны и специалисты креативных индустрий, указал эксперт.

Мы понимаем, что сейчас развлекательные каналы воссоздают, перезапускают те проекты, которые были актуальны десять лет назад. Новые идеи сейчас не генерятся. И творческие специалисты будут очень востребованы, — рассказал Мурадян.

По мнению кадровика, спросом будут пользоваться и управленцы среднего звена, которые могут возглавить и управлять любым бизнесом с оборотом до полумиллиарда рублей. Мурадян обратил внимание, что в России и сейчас востребованы люди, способные запустить проект «с нуля» и управлять маркетингом, имея ограниченный бюджет.

Ранее исследование показало, что в России растет количество женщин, несогласных с тем, что зарплата у мужчин должна быть выше. По данным Superjob, в Москве разрыв между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин сократился до 5%, в то же время в Санкт-Петербурге этот показатель остается на уровне 8%. В обоих городах соискательницы все чаще хотят зарплату выше «мужской», но в Петербурге такой тренд в 2022 году выявили впервые.