Кадеты и барабанщицы посвятили врачам выступление на «Спасской башне»

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Кадеты Московского военно-музыкального училища генерал-лейтенанта Халилова и ансамбль барабанщицы пансиона воспитанниц Минобороны РФ посвятили своё выступление на фестивале «Спасская башня» медикам.

Показательное выступление музыкантов Международного военно-музыкального фестиваля прошло на соборной площади главного храма ВС в Подмосковье.

Воспитанники довузовских учебных заведений Минобороны РФ сделали главной идеей номера незримый подвиг медицинских работников всех времён, в том числе подвиг врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией, — отметили в дирекции фестиваля.

Кадеты и барабанщицы исполнили песни «Пора в путь дорогу», «Жди меня, и я вернусь», «Король Лев», «Дорога на Берлин» и композицию «Фиеста — Спасская башня 2020», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что музыканты из России объединили силы для того, чтобы записать песню, посвящённую врачам, которые сражаются с коронавирусом. Композиция получила название «Не все герои носят плащи».