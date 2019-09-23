https://static.news.ru/photo/4e3ac524-ddc4-11e9-8e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Кадастровая палата выдала более 65 тысяч выписок по пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Такое число запросов было обработано в период с 28 июня по 12 сентября 2019 года.

Большую часть из них составили сведения о правах отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимого имущества — 47 178 выписок из госреестра о правах пострадавших граждан на территории всей РФ, ещё 18 тысяч — об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, находящиеся на территории ЧС, — говорится в сообщении, которое приводит RNS .

В Кадастровой палате отметили, что наибольшее число запросов поступило из Управления социальной защиты населения, а также из Министерства строительства, дорожного хозяйства региона. Больше всего выписок учреждение выдало в августе — 33,6 тысячи.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обсудить с банками возможность реструктуризации кредитов, выданных пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Ответственными за выполнение назначены зампред правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Они должны доложить об итогах работы до 1 ноября, писал News.ru.