Каца заочно приговорили к восьми годам тюрьмы

Фото: vk.com/maximkatz

Максим Кац

Басманный суд заочно приговорил блогера-иноагента Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ, сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом для возбуждения уголовного дела стал ролик о событиях в Буче, опубликованный в апреле 2022 года на YouTube.

Канал напомнил, что на данный момент Кац находится не в России.

5 декабря 2022 года Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал общественного и политического деятеля Максима Каца на 15 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Таким образом, оппозиционер стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом, обратил внимание юрист, правозащитник Павел Чиков в Telegram-канале.

Кац в июле прошлого года был включен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

В октябре 2022 года МВД объявило Каца в уголовный розыск. По какой именно статье он разыскивается, в ведомстве не уточняется. По данным источника Telegram-канала Varlamov News, Кац стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ.