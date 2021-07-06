Кабмину предложили создать единого перевозчика для школьников

В России может появиться единый транспортный оператор по управлению перевозками школьников. Идея его создания принадлежит главе Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову, сообщает РБК.

Свою инициативу он изложил в письмах на имя премьер-министра Михаила Мишустина, а также председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В них Зотов отметил, что сегодня работа школьных автобусов не отвечает требованиям безопасности и комфорта, поэтому её необходимо «переформатировать».

Зотов указал на то, что сейчас отсутствует единая база школьных автобусов и водителей. Она необходима для понимания состояния автопарка.

По словам автора инициативы, некоторые школы прекращают перевозку учеников в случае поломки автобуса или ДТП, поскольку у них нет транспортных средств на замену. Создание единого перевозчика позволит решить эту проблему.

Кроме того, Зотов отметил , что наличие транспортного оператора освободит руководство школ от выполнения несвойственных функций по управлению транспортом и его хранению.

В кабмине РБК рассказали, что письмо находится на рассмотрении. В «Единой России» заверили, что инициатива будет изучена, как только поступит в партию.

Ранее сообщалось, что в России принят закон, согласно которому детей младше 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта. Инициатива была внесена правительством.