Кабмину предложили создать единого перевозчика для школьников

В России может появиться единый транспортный оператор по управлению перевозками школьников. Идея его создания принадлежит главе Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову, сообщает РБК.
Свою инициативу он изложил в письмах на имя премьер-министра Михаила Мишустина, а также председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В них Зотов отметил, что сегодня работа школьных автобусов не отвечает требованиям безопасности и комфорта, поэтому её необходимо «переформатировать».
Зотов указал на то, что сейчас отсутствует единая база школьных автобусов и водителей. Она необходима для понимания состояния автопарка.
По словам автора инициативы, некоторые школы прекращают перевозку учеников в случае поломки автобуса или ДТП, поскольку у них нет транспортных средств на замену. Создание единого перевозчика позволит решить эту проблему.
Кроме того, Зотов
В кабмине РБК рассказали, что письмо находится на рассмотрении. В «Единой России» заверили, что инициатива будет изучена, как только поступит в партию.
Ранее сообщалось, что в России принят закон, согласно которому детей младше 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта. Инициатива была внесена правительством.