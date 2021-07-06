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Кабмину предложили создать единого перевозчика для школьников

10:24, 06 июля 2021
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В России может появиться единый транспортный оператор по управлению перевозками школьников. Идея его создания принадлежит главе Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову, сообщает РБК.

Свою инициативу он изложил в письмах на имя премьер-министра Михаила Мишустина, а также председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В них Зотов отметил, что сегодня работа школьных автобусов не отвечает требованиям безопасности и комфорта, поэтому её необходимо «переформатировать».

Зотов указал на то, что сейчас отсутствует единая база школьных автобусов и водителей. Она необходима для понимания состояния автопарка.

По словам автора инициативы, некоторые школы прекращают перевозку учеников в случае поломки автобуса или ДТП, поскольку у них нет транспортных средств на замену. Создание единого перевозчика позволит решить эту проблему.

Кроме того, Зотов отметил, что наличие транспортного оператора освободит руководство школ от выполнения несвойственных функций по управлению транспортом и его хранению.

В кабмине РБК рассказали, что письмо находится на рассмотрении. В «Единой России» заверили, что инициатива будет изучена, как только поступит в партию.

Ранее сообщалось, что в России принят закон, согласно которому детей младше 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта. Инициатива была внесена правительством.

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