Кабмин выделит более 15 трлн рублей на снижение уровня бедности в РФ

https://static.news.ru/photo/bafab2ac-4676-11eb-98f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство России планирует выделить на программу по снижению уровня бедности в стране около 15,3 трлн рублей в период с 2019 по 2024 год.

Общий объём финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019–2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ, — приводит ТАСС выдержку из аналитики Счётной палаты РФ для реализации поставленной национальной цели по снижению уровня бедности в стране в два раза.

Отмечается, что для достижения всех поставленных национальных целей будет проведено 992 мероприятия в рамках нацпроектов, федеральных проектов и государственных программ. Так, только мера по поддержке семей с детьми младше семи лет позволит снизить уровень бедности в стране на 2 процентных пункта.

Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п., — утверждают в Счётной палате.

В ведомстве указывают, что в период с 2014 по 2018 год на малоимущие семьи приходилось лишь 22–26% всех социальных выплат, при этом около 20% малоимущих семей в стране за эти пять лет не получили никакой государственной поддержки.

В то же время в Счётной палате предупреждают, что пандемия коронавируса и её последствия могут помешать полной реализации поставленных национальных целей по улучшению благосостояния бедных в России.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению председателя совета директоров одного из крупнейших российских банков Петра Авена, последние несколько лет не привнесли положительных изменений в экономическое развитие России, эти годы можно назвать «потерянными» для экономики РФ.