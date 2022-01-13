Кабмин выделит 187 млн рублей на исследование назальной вакцины от COVID

Правительство России выделит 187,8 млн рублей на проведение исследований интраназальной вакцины от коронавируса. Проект соответствующего решения должны подготовить Минздрав и Минфин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина, ведомства должны представить проект решения до 21 января.

Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса, — говорится в сообщении.

Премьер также отдал ещё ряд поручений Минздраву. Ведомство должно оценить готовность медорганизаций к равёртыванию дополнительного коечного фонда, подготовить для кол-центров памятку по работе с обращениями граждан, которые лечатся от коронавируса на дому.

Кроме того, Мишустин поручил нарастить объёмы тестирования на коронавирус. По его словам, ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Cанкт-Петербургской HИИ вакцин и сывороток получил патент на производство вакцины от COVID с низкой аллергенностью. Помимо этого, выданы патенты Институту Гамaлеи на детскую вакцину и на препарат, разработанный биотехнологической компанией «Биокaд».