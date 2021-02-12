Кабмин выделил средства на помощь застрахованным по ОМС вне Москвы

https://static.news.ru/photo/b8ff1a50-6deb-11eb-9b68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство согласовало выделение средств московскому фонду ОМС на оплату оказания медицинской помощи застрахованным за пределами столицы в условиях ЧС и при угрозе распространения опасных заболеваний в 2020 году.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно данным правительства, проект распоряжения необходим для обеспечения оплаты оказания медпомощи таким лицам за период с 1 января по 31 декабря прошлого года.

Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина сообщила, что в России увеличилось число взрослых людей, страдающих орфанными заболеваниями (болезнями, затрагивающими лишь небольшую часть популяции). Представитель Минздрава приняла участие в круглом столе «Поддержка пациентов с редкими заболеваниями в России».