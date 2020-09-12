Кабмин выделил дополнительные 4 млрд рублей на вакцину от гриппа

https://static.news.ru/photo/c90e5d4c-f592-11ea-9ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Правительство выделило дополнительные 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на закупку вакцины было предусмотрено 22,5 млрд рублей. За счёт дополнительного финансирования будет приобретено свыше 15,5 млн доз вакцины, сообщается на сайте правительства. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.

Ранее Мишустин сделал акцент на профилактике гриппа. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина, согласно которому как можно большее количество россиян, особенно входящих в группу риска, должны иметь возможность бесплатно сделать прививку.

NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ предупредили о появлении в нынешнем эпидемическом сезоне штаммов гриппа, которые не встречались на территории страны уже на протяжении многих лет. Иммунитета у населения к ним нет, поэтому самым надёжным и эффективным способом защиты от заражения является вакцинация, отметили в ведомстве.