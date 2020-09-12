Кабмин выделил дополнительные 4 млрд рублей на вакцину от гриппа

Правительство выделило дополнительные 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В федеральном бюджете на закупку вакцины было предусмотрено 22,5 млрд рублей. За счёт дополнительного финансирования будет приобретено свыше 15,5 млн доз вакцины,
Ранее Мишустин сделал акцент на профилактике гриппа. Он напомнил о поручении президента Владимира Путина, согласно которому как можно большее количество россиян, особенно входящих в группу риска, должны иметь возможность бесплатно сделать прививку.
NEWS.ru писал, что в Минздраве РФ предупредили о появлении в нынешнем эпидемическом сезоне штаммов гриппа, которые не встречались на территории страны уже на протяжении многих лет. Иммунитета у населения к ним нет, поэтому самым надёжным и эффективным способом защиты от заражения является вакцинация, отметили в ведомстве.
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