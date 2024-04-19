Кабмин увеличил таможенные пошлины на пиво и вино из недружественных стран Минпромторг: пошлина на пиво из недружественных стран вырастет с €0,04 до €0,1

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ повысило ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран с €0,04 до €0,1 за литр. Выросли также пошлины на игристые и обычные вина, вермут, строительные детали из пластмассы и оружие. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Пошлины на вермут, игристые и обычные вина из недружественных стран поднялись до 20% в зависимости от стоимости, но не менее $1,5 за литр. Кроме того, кабмин расширил перечень парфюмерно-косметической продукции, облагаемой ввозной пошлиной. По данным министерства, эта мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.

Ранее российская «Балтика», крупнейшая пивоваренная компания страны, подала иск к датской Carlsberg. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области пивовары потребовали от бывших партнеров компенсации убытков в размере 6,24 млрд датских крон (84,1 млрд рублей по курсу Центробанка). Иск связан с решением Carlsberg расторгнуть лицензии на международные и региональные бренды, такие как Seth & Riley«s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen, после передачи долей в „Балтике“ в управление Росимущества.

Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным лицензионный договор, который дает Carlsberg Kazakhstan право на интеллектуальную собственность «Балтики». Теперь филиал датской фирмы не сможет использовать дизайн российского бренда и его товарные знаки в Узбекистане, Казахстане, на Украине и в других странах мира.