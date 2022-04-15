Кабмин увеличил квоты на экспорт для производителей минудобрений РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение экспортных квот для отечественных производителей минудобрений. Таким образом, объёмы экспортных норм временно повысились на 700 тысяч тонн. Данные правила будут действовать до конца мая этого года, сообщили на официальном сайте кабмина.

Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно, — сказано в сообщении.

Уточняется, что квоту вывозимых азотных удобрений увеличили на 231 тысячу тонн, в общей сложности она составила около 5,7 млн тонн. Квоту на экспорт сложных удобрений увеличили на 466 тысяч тонн, она достигла примерно 5,6 млн тонн. Введённые нормы не распространяются на поставки удобрений на территорию ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.

Временное смягчение квот по экспорту необходимо для того, чтобы поддержать российских производителей удобрений, пояснили в кабмине. Там подчеркнули, что отечественные компании рискуют простоями на производствах из-за низкого спроса на внутреннем рынке, а также санкционных ограничений со стороны Запада. Отмечается, что некоторые компании — производители минудобрений надеются, что интерес к их продукции проявится со стороны тех государств, которые не присоединились к введению санкций против России.

Обнулить сельскохозяйственный налог для производителей, занятых выращиванием овощей, предложил губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Также глава региона предложил отдать невостребованные земельные участки для выращивания овощей в открытом грунте. По его мнению, увеличение доли собственного производства позволит снизить стоимость продукции в торговых сетях.