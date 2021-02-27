Кабмин утвердил упрощённые правила итоговой аттестации школьников

https://static.news.ru/photo/d3a37462-78d8-11eb-846a-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам.

Как отмечается в документе, выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике и русскому языку. На основании этих экзаменов школьникам выдадут аттестат о среднем общем образовании.

Для 11-классников, желающих учиться в вузах, нужно будет сдать ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.

Девятиклассники будут сдавать только два обязательных экзамена — по математике и русскому языку. Экзаменов по выбору в этом году не будет.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ, до 29 марта Минпросвещения и Рособрнадзор должны будут скорректировать свои правовые акты с учётом новых особенностей.

Как писал NEWS.ru, основной период ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, а 28 мая состоится экзамен по математике. Резервные дни назначены на 8 и 10 июня.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что участники ЕГЭ в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов. Воспользоваться такой возможностью можно будет не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Главное — не забыть подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.