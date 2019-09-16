https://static.news.ru/photo/05f85a7c-d894-11e9-aad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Право на участие в программе имеют россияне при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Для получения этой суммы заёмщику надо будет предоставить ряд документов, в том числе подтверждение отцовства и материнства, а также материалы по кредиту. Документы, в частности, должны подтвердить соответствие ипотечного кредита правилам программы. Их нужно принести в организацию, которая является кредитором. Она проверит бумаги и отправит их в ДОМ.РФ. В том случае, если данные верны, ДОМ.РФ переведёт средства кредитору, говорится в материалах Минфина.

Как писал News.ru, ранее Росстат выяснил, что 52,6% многодетных семей в РФ могут позволить себе только еду и одежду, поскольку приобретение товаров длительного пользования уже становится затруднительным.

В августе член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил главе Минфина Антону Силуанову снизить налог на доходы для многодетных матерей.