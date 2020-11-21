Кабмин уточнил правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1594ee30-2bdd-11eb-8244-fa163e074e61_660.jpg Венеция Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство России внесло изменения в правила предоставления туроператорам субсидий на возмещение затрат, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правилами было установлено, что поддержка от государства предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Однако часть туроператоров начали делать это раньше, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Для того чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение об изменении правил, пояснили в пресс-службе кабмина.

Согласно нововведению, туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате введения ограничений в других странах.

На оказание поддержки участникам отрасли власти выделили 3,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что программа туристического кешбэка продлена в России до 10 января 2021 года. Кроме того, в ней появился ряд нововведений. Например, если раньше минимальная стоимость путёвки, попадающей под программу, составляла 25 тысяч рублей, то теперь турист может потратить любую сумму и свои 5% он получит обратно. При этом максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Ещё один плюс для путешествующих в том, что деньги возвращаются после проживания в гостинице всего двух ночей, а не четырёх, как ранее. Кроме того, в программе разрешено участвовать туристическим агрегаторам.