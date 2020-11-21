Кабмин уточнил правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19

Правительство России внесло изменения в правила предоставления туроператорам субсидий на возмещение затрат, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правилами было установлено, что поддержка от государства предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Однако часть туроператоров начали делать это раньше, следуя рекомендациям Роспотребнадзора. Для того чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение об изменении правил,
Согласно нововведению, туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате введения ограничений в других странах.
На оказание поддержки участникам отрасли власти выделили 3,5 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что программа туристического кешбэка продлена в России до 10 января 2021 года. Кроме того, в ней появился ряд нововведений. Например, если раньше минимальная стоимость путёвки, попадающей под программу, составляла 25 тысяч рублей, то теперь турист может потратить любую сумму и свои 5% он получит обратно. При этом максимальный возврат будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Ещё один плюс для путешествующих в том, что деньги возвращаются после проживания в гостинице всего двух ночей, а не четырёх, как ранее. Кроме того, в программе разрешено участвовать туристическим агрегаторам.