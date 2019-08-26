https://static.news.ru/photo/6e14ff66-c8a9-11e9-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

В федеральном фонде будут размещаться и храниться данные и копии таких данных, которые будут предоставляться потребителям <...> Их копии должны передаваться в федеральный фонд федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казёнными учреждениями, осуществляющими закупку таких данных, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Кроме того, утверждёнными документами определены полномочия оператора фонда по организации сотрудничества с другими фондами и сроки информационного взаимодействия.

Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос в очередной раз перенёс сроки запуска первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Теперь отправление его на орбиту ожидается в 2023 году.