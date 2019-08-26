Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
В федеральном фонде будут размещаться и храниться данные и копии таких данных, которые будут предоставляться потребителям <...> Их копии должны передаваться в федеральный фонд федеральными органами исполнительной власти, подведомственными им бюджетными и казёнными учреждениями, осуществляющими закупку таких данных, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.
Кроме того, утверждёнными документами определены полномочия оператора фонда по организации сотрудничества с другими фондами и сроки информационного взаимодействия.
Ранее News.ru сообщал, что Роскосмос в очередной раз перенёс сроки запуска первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ». Теперь отправление его на орбиту ожидается в 2023 году.