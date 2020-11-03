Кабмин упростил систему маркировки лекарств

https://static.news.ru/photo/e0eb23e4-1da3-11eb-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

С учётом эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на лекарства упрощённый режим будет действовать до полной готовности всех участников отрасли.

Согласно документу , аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах, не дожидаясь подтверждения о регистрации сведений о приёмке.

До 1 июля 2021 года будут действовать дополнительные упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Они позволяют участникам самостоятельно оприходовать препараты и проводить с ними дальнейшие действия, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приёмки. Импортёры, в свою очередь, могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения. Данные сведения будут подтверждаться автоматически, что ускорит операции с лекарствами для всех участников.

Кроме того, до 1 февраля 2020 года вводится дополнительное упрощение: производители должны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Для участников обязанность по подаче сведений в систему сохраняется полностью, но дальнейшие операции с товаром можно производить, если из системы в течение 15 минут не получен ответ об обработке данных. Это ускорит движение медикаментов и исключит создание «пробок» отмечается на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделил регионам более 5 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами. Средства на реализацию распоряжения, подписанного Мишустиным, будут направлены из резервного фонда правительства.