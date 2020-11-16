Кабмин создаст рабочую группу для оптимизации кадров в госорганах

https://static.news.ru/photo/5c0788d2-27eb-11eb-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специальную рабочую группу, которая начнёт работать над оптимизацией кадров в органах исполнительной власти, создадут в российском правительстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам, и подготовили решения по их оптимизации. Создадим специальную рабочую группу, которая будем заниматься вопросами, связанными с проведением реформы, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он отметил, что реформа системы государственного управления стартует 1 января и должна продлиться три месяца. По его словам, сроки проведения модернизации не раз сдвигались по различным причинам, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Председатель правительства добавил, что систему госуправления необходимо настроить быстро, качественно и в соответствии с поручениями президента.

Премьер также напомнил, что около 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти в настоящее время вакантны. Работа по оптимизации кадрового состава поручена специальной рабочей группе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России одобрило изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», включающие положения о расширении порядка досрочного увольнения и освобождении от призыва по состоянию здоровья.

Изменения вносятся в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Как сообщает пресс-служба правительства, нововведения коснутся вопросов организации военно-врачебной экспертизы граждан при призыве на военную службу.