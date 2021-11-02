Кабмин может запустить целостную систему поддержки семей с детьми

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании в столице цифровой платформы для обучения водителей такси. Платформа будет включать четыре образовательных блока, разделы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, которые позволят оценить уровень изучаемой темы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый образовательный блок платформы будет посвящён транспортному законодательству и особенностям дорожного движения. В него также войдёт информация о контроле технического состояния машины, режиме труда и отдыха, правилах поведения в случае...