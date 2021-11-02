Кабмин может запустить целостную систему поддержки семей с детьми
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
08:41, 03 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство намеревается запустить в России целостную систему поддержки семей с детьми. Она предполагает и дополнительную помощь малообеспеченным гражданам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В настоящее время разрабатывается дорожная карта по реализации целостной системы мер поддержки семей с детьми, включающая мероприятия по дополнительной поддержке малообеспеченных групп граждан,— говорится в сообщении.
Меры направлены на недопущение снижения уровня доходов семьи. Предлагается оказывать адресную помощь семьям по мере взросления ребёнка. Такие льготы будут обсуждаться индивидуально.
Власти намерены применять принципы социального казначейства, которые позволяют упростить процедуру получения выплат. В частности, сократить до минимума число предоставляемых документов, повысить уровень информированности граждан и назначать такую помощь без заявления.
Ранее генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко рассказал, что льготы на оплату электричества положены участникам Великой Отечественной войны и семьям инвалидов ВОВ, включая тех, кого уже нет в живых.