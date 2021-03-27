Кабмин РФ утвердил алгоритм действий ведомств при эпидемиях

https://static.news.ru/photo/7c887b5e-8fb3-11eb-b5d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил алгоритм взаимодействия различных ведомств и региональных властей в случае угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации.

Вступивший в силу алгоритм устанавливает порядок действий властных органов и перечисляет меры, направленные на защиту здоровья и жизни россиян, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ включает более 30 мероприятий. Некоторые из них предполагается реализовывать «на этапе обнаружения рисков» (проверка готовности больниц, усиление карантинного контроля), другие — уже в случае ухудшения эпидситуации (введение ограничений, эвакуация граждан РФ из-за рубежа). Для каждого мероприятия определён исполнитель.

Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Такой механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий, — говорится в сообщении правительства.

Ранее Мишустин призвал Роспотребнадзор провести работу по совершенствованию тест-систем, чтобы те смогли выявлять новые штаммы коронавируса, передавал NEWS.ru.