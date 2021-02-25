Кабмин РФ переносит начало обязательной фотофиксации техосмотра до осени

https://static.news.ru/photo/4d15a4ce-774d-11eb-81a5-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Кабмин РФ перенёс начало обязательной фотофиксации техосмотра с 1 марта на 1 октября 2021 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Политик объяснил это продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции. По его словам, с 1 октября никаких неудобств во время процедуры по новым правилам у граждан возникнуть не должно.

Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса <...>. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, — цитирует председателя правительства ТАСС.

По его словам, в РФ миллионы владельцев авто и сделать всё надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков Мишустин попросил предоставить ему на подпись в ближайшее время. Политик добавил, что «ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной» и это сохраняет определённый риск для здоровья людей.

Кроме того, с 1 марта в РФ начнут действовать изменения в правила ТО. В числе прочего предусматривается невозможность купли-продажи диагностической карты без предъявления автомобиля. Сами карты будут оформляться в электронном виде с обязательной фотосъёмкой транспортного средства. По координатам снимка будет понятно, где находился автомобиль, а операторы должны будут предоставить координаты пункта техосмотра.

Ранее NEWS.ru писал, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвящённые этому пункты документа, ранее утверждённого правительством, вступили в силу 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства.