Кабмин РФ одобрил выделение средств на пособия по нетрудоспособности

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Правительство России согласовало выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.

Кабмин провёл заседание, на котором обсуждалась выдача средств Министерству финансов в 2021 году из правительственного фонда для предоставления межбюджетного трансферта Фонду социального страхования (ФСС). Средства должны пойти на обеспечение сбалансированности бюджета ФСС в части, касающейся соцстрахования в случаях временной утраты работоспособности и в связи с материнством.

Пресс-служба кабмина сообщает, что участники заседания одобрили проект распоряжения по данному вопросу. Реализация инициативы обеспечит бесперебойную выплату пособий в наступившем году.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий оплату больничных и начисление детских пособий напрямую из Фонда социального страхования, передавал NEWS.ru. В Минтруде отметили, что в настоящее время выплаты ведутся напрямую через работодателя, а реформа гарантирует оплату вне зависимости от финансового положения компании.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в стране уже реализуется пилотный проект «Прямые выплаты», который предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.