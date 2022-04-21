Кабмин РФ: к 1 июня будет создан российский магазин мобильных приложений

К 1 июня в России создадут отечественный магазин мобильных приложений, об этом сообщили в российском правительстве.

Ранее Минцифры России подготовило список отечественных аналогов зарубежных онлайн-сервисов, интернет-ресурсов и социальных сетей. В пресс-службе ведомства сообщили, что большинство названных ресурсов были в приоритете у россиян ещё до ограничений, а блокировка иностранных платформ будет лишь способствовать увеличению аудитории российских аналогов.

Некоммерческая организация «Цифровые платформы» попросила представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включить платформу NashStore (аналог App Store) в список приложений, обязательных к предварительной установке на ввозимые в РФ смартфоны. Главный директор компании Владимир Зыков подчеркнул, что данный магазин приложений откроет новый источник для заработка российским разработчикам.

Запуск NashStore запланировали на 9 мая.