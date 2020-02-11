https://static.news.ru/photo/2775a7a8-4cc1-11ea-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тема возмещения убытков сотовым операторам и интернет-провайдерам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам лежит в компетенции правительства РФ.

Как передаёт ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, кабмин займётся конкретной проработкой этого вопроса и изучит запрос о предоставлении компенсаций профильным компаниями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что расходы на предоставление бесплатного доступа к ряду сайтов в рамках реализации президентской инициативы «Доступный интернет» составят 150 млрд рублей ежегодно. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать эту сумму за счёт государства.

Президент России Владимир Путин озвучил положения проекта «Доступный интернет» в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Проект предполагает бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам и сервисам. Список таких ресурсов Минкомсвязи рассчитывает представить в конце февраля.