Тема возмещения убытков сотовым операторам и интернет-провайдерам за предоставление бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам лежит в компетенции правительства РФ.
Как передаёт ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, кабмин займётся конкретной проработкой этого вопроса и изучит запрос о предоставлении компенсаций профильным компаниями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что расходы на предоставление бесплатного доступа к ряду сайтов в рамках реализации президентской инициативы «Доступный интернет» составят 150 млрд рублей ежегодно. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать эту сумму за счёт государства.
Президент России Владимир Путин озвучил положения проекта «Доступный интернет» в ходе своего послания Федеральному собранию 15 января. Проект предполагает бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам и сервисам. Список таких ресурсов Минкомсвязи рассчитывает представить в конце февраля.
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