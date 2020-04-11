Кабмин принял решение об упразднении совета по физкультуре

https://static.news.ru/photo/e2a48b30-7bd2-11ea-b5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Проект постановления об упразднении совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта принят кабмином на заседании 9 апреля.

Цель данного решения – исключить дублирование в работе координационных и совещательных органов в данной сфере, сообщается на сайте правительства.

Совет был создан в конце декабря 2019 года. В него входили 28 человек, включая бывшую вице-премьера Ольгу Голодец, экс-министра спорта Павла Колобкова,главу Паралимпийского комитета России Владимира Лукина и заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти намерены акцентироваться на развитии физкультуры и массового спорта. По словам главы Минспорта Олега Матыцина, именно на это будет направлена политика ведомства.