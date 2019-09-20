https://static.news.ru/photo/24cb3c48-db88-11e9-a97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение административной ответственности за допущенные организаторами нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона предлагает прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях ответственность организаций за нарушения требований к проведению экзаменов для иностранных граждан.

Штрафовать организаторов таких экзаменов предлагается за нарушение «методики расчёта стоимости услуги по проведению экзамена» либо порядка и сроков хранения сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, указано в тексте документа.

Денежные взыскания предусмотрены в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц. Для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если организаторы нарушат форму или порядок проведения экзамена либо не будут соблюдать установленные требования к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, то должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридическим лицам — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал, что Кабмин одобрил законопроект, позволяющий обеспечить единые подходы проведения комплексного экзамена в РФ и за её пределами для иностранных граждан.