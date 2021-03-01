Врачей предложили не наказывать за случайную утерю наркотических препаратов

https://static.news.ru/photo/cae656b6-7ac0-11eb-b126-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект, который позволит медицинским работникам избежать наказания за утрату наркотических средств, использовавшихся в медицинских целях, внесло правительство РФ в Госдуму.

Таким образом, медперсонал может избежать ответственности за случайную утерю наркотического препарата. Наказание не последует, если она не привела к причинению вреда. Предполагается дополнить статью 228.2 Уголовного кодекса РФ соответствующей поправкой.

Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако факт утраты при этом должен быть зафиксирован специальной комиссией в установленном профильными органами власти порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума 10 февраля 2021 года приняла в третьем чтении проект закона, подразумевающего лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием Интернета к употреблению наркотиков. Часть 2 статьи 230 УК РФ, предполагающая наказание за подобные деяния, дополнится новым квалифицирующим признаком — «с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая Интернет».

За совершение таких преступлений фигурантам, признанным виновными, смогут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Кроме того, власти РФ вводят повышенную ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.