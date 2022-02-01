Кабмин поддержал законопроект Путина гражданстве

Правительство поддержало законопроект, внесённый в Госдуму президентом Владимиром Путиным, который предусматривает упрощение процедуры получения российского гражданства для более чем 20 категорий лиц. Официальный отзыв кабмина опубликован на странице проекта в базе данных Госдумы.

Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается, — говорится в тексте.

Президентский законопроект поступил в нижнюю палату российского парламента 29 декабря 2021 года. Он направлен на реализацию Концепции государственной миграционной политики до 2025 года.

В число лиц, которым в случае принятия закона, будет упрощено получение российского гражданства, войдут граждане бывшего СССР и их дети, являющиеся участниками госпрограммы по добровольному переселению, а также потомки тех, кто постоянно жил в пределах нынешних границ РФ в Российской империи или СССР, и ряд других категорий.

Кроме того, документ предполагает расширение полномочий президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что законопроект отрегулирует множество спорных вопросов. При этом некоторые из них выразили опасения, что по поводу риска возрастания межнациональной напряжённости из-за наплыва выходцев из стран бывшего СССР.