https://static.news.ru/photo/5fb67232-d877-11e9-aa35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Правительство поддержало проект закона об обеспечении учеников начальной школы горячим питанием. Об этом сообщили в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

Документ направлен на то, чтобы законодательно закрепить и определить принципы здорового питания детей, пишет RNS .

Для целей обеспечения учащихся начальной школы горячим питанием в условиях возможного дефицита бюджетных средств законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование указанных мероприятий, — сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе Яровой уточнили, что правительство поддержало проект с учётом замечаний. Они касаются общих предложений, которые подготовил Роспотребнадзор. Также в пресс-службе подчеркнули, что законопроект могут внести на рассмотрение в Госдуму «в самое ближайшее время».

Первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее заявил, что питание учащихся в школах, как и учебники, должно быть бесплатным, писал News.ru. То, чем сегодня питаются российские школьники, депутат назвал «мусорной едой».