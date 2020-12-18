Кабмин поддержал идею уголовного наказания за насилие при возврате долгов

В правительстве России поддержали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за взимание просроченных долгов с применением насилия.
Документ содержит новую норму, которую предлагается включить в Уголовный кодекс РФ. Согласно её тексту, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, виновные в применение насилия, угрозах таковым, уничтожении или повреждении имущества, а также распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, при возврате задолженностей.
В Комиссии правительства по законопроектной деятельности отметили, что авторы должны конкретизировать субъект преступления и обосновать вводимые санкции,
Ранее NEWS.ru писал, что Минюст предложил поправки в законодательство, по которым деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с россиян будет передана под надзор судебных приставов. При этом контроль приставов не будет распространяться на взаимоотношения с клиентами организаций ЖКХ и ломбардов.
Некоторое время назад в России вступил в силу закон, согласно которому судебные приставы не могут взимать долги граждан с социальных выплат — компенсаций, пенсий, пособий.