Правительство утвердило правила аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс.
В соответствующем постановлении кабмин предписывает МЭР установить показатели риска нарушения обязательных требований законодательства аккредитованными организациями. На выполнение этой работы ведомству дано шесть месяцев, сообщает
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о «звёздности» гостиниц. «Звёзды» будут присваиваться всем отечественным отелям в несколько этапов.