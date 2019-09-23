Фото: Pixabay

Силовики с собаками провели показательное задержание во время празднования перенесения мощей князя Александра Невского в Петрозаводске. Снимки торжества РПЦ появились в соцсетях.

Это у нас впервые. Да, были кинологи и люди в масках. Показательные выступления. Почему это появилось сейчас, даже не могу объяснить. Прихожане предложили, и всё. Не наша сторона. Насколько этот...