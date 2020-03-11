https://static.news.ru/photo/11923876-6449-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство одобрило законопроект, регулирующий отношения при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Об этом рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Документ запрещает контролёрам высаживать из автобусов детей, которые едут без билета. Речь идёт о ситуациях, когда ребёнок пользуется общественным транспортом без сопровождения родителей. По словам министра, данное положение документа является самым резонансным, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Хабаровске пятерых школьников высадили из автобуса из-за неоплаты проезда. Водитель заставил их выйти, несмотря на то, что причиной инцидента стала неисправность валидатора.